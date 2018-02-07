Кудрин счел возможным увеличение жизни россиян до 78 лет к 2025 году

Руководитель Центра стратегических разработок Алексей Кудрин считает возможным увеличение средней продолжительности жизни россиян до 78 лет к 2025 году.

Об этом он рассказал, выступая на форуме «Лидеры России» в Сочи.

По словам Кудрина, активная и здоровая жизнь в России увеличивается

«Мы ставим задачу, чтобы лет через шесть с 72 лет продолжительности жизни уйти на 78 лет, а дальше уже на 80 лет — это уровень развитых стран», — цитирует главу ЦСР ТАСС.

Кудрин доавил, что для роста продолжительности жизни необходимы разработка и запуск государственных программ по профилактике и ранней стадии обнаружения заболеваний и их лечения.

Портал iz.ru писал ранее, что за 10 месяцев прошлого года средняя продолжительность жизни в России достигла исторического максимума — 72,6 лет. По данным Минздрава, смертность в России снизилась за 2017 год во всех возрастных группах почти на 4%.