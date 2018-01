Ученые объяснили высокую продолжительность жизни женщин

Группа исследователей из Германии и Дании пришла к выводам о том, что женщины живут дольше мужчин благодаря биологическим особенностям. Об этом говорится в статье, опубликованной в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences, передает Phys.org.

Ученые пришли к выводу, что жизнь мужчин может сокращать высокая выработка тестостерона, который способен нарушить работу иммунной системы. При этом «женский» гормон эстроген, напротив, обладает антивоспалительным действием на организм.

Исследовали проанализировали продолжительность жизни двух полов в период испанского правления и работорговли на острове Тринидад (1498–1807 годы), а также во время эпидемии кори в Исландии и голода на Украине, Швеции и Ирландии.

Оказалось, что разницы в продолжительности жизни не было лишь на острове Тринидад, где работорговцы больше заботились о мужчинах и уберегали их от тяжелого физического труда.

Ранее в январе ученые пришли к выводу, что мужчины считают более привлекательными блондинок, чем брюнеток или шатенок.