Ученые РАН выявили связь социального стресса и развития рака

Хронический социальный стресс приводит к ослаблению иммунитета, сбою в работе мозга и даже развитию онкологических заболеваний. К таким выводам пришли российские ученые Института цитологии и генетики СО РАН (ИЦиГ СО РАН) совместно с коллегами из Института клинической и экспериментальной лимфологии СО РАМН.

Постоянное чувство неудовлетворенности, хронический недосып, жизнь-борьба, выходные с телефоном в руке — всё это способствует состоянию стресса. По мнению ученых, люди привыкают жить в вечной гонке и перестают чувствовать грань, за которой в организме начинаются необратимые последствия.

Первое — это психоэмоциональное расстройство, или депрессия. Исследователи наблюдали за состоянием здоровья мышей, у которых поддерживали высокий уровень социального стресса. Подопытные грызуны становились нервными и более подверженными инфекциям. В результате многих даже появлялись злокачественные опухоли.

Чтобы предупредить развитие смертельных заболеваний, в настоящее время ученые пытаются разработать медикаментозную терапию, которая будет воздействовать на эмоциональное состояние человека.

Так, уже удалось установить, что принимаемые на ранней стадии социального стресса антидепрессанты оказывают более позитивный эффект, чем иммуностимуляторы и витамины, пишет Утро.ru.

Ранее ученые из Университета Лидса и Института изучения рака в Лондоне выяснили, что некоторые типы вирусов могут бороться с опухолью головного мозга. Реовирусы оказались способны преодолевать гематоэнцефалический барьер, защищающий мозг позвоночных от микроорганизмов.

Китайские медики пришли к выводу, что работа в ночную смену может повысить риск развития онкологических заболеваний у женщин. Работающие во вторую смену представительницы слабого пола чаще страдают от рака груди, кожи и пищеварительных органов по сравнению с женщинами, которые работают днем.