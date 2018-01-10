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Ученые обнаружили способный победить рак мозга вирус

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Фото: REUTERS/Chris Radburn
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Ученые из Университета Лидса и Института изучения рака в Лондоне выяснили, что некоторые типы вирусов могут бороться с опухолью головного мозга. Результаты исследования были опубликованы в журнале Science Translational Medicine. 

Речь идет о реовирусах, которые оказались способны преодолевать гематоэнцефалический барьер, который защищает мозг позвоночных от микроорганизмов.

Выяснить это удалось после эксперимента с участием девяти пациентов с онкологическими заболеваниями. Им ставили капельницы с реовирусом, а затем удалили опухоли хирургическим путем.

Оказалось, что вирус смог размножиться и атаковать раковые клетки, тем самым активировав иммунную систему на борьбу с опухолью. Это особенно важно, так как организму сложно отличить раковые клетки от здоровых.

«Вирус же распознает рак очень быстро, а иммунные клетки, в свою очередь, «видят» инифицированные участки и начинают борьбу с ними», — цитирует исследование «РИА Новости».

Ученые считают, что такие вирусные капельницы могут дать хороший эффект в сочетании с другими методами лечения рака.

Ранее 10 января сообщалось, что работа в ночную смену может повысить риск развития онкологических заболеваний у женщин. Речь идет о раке кожи, груди и пищеварительных органов.

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