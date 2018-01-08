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Ученые рассказали о потере вкуса у курящих людей

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Британские ученые пришли к выводу, что курящие люди не до конца чувствуют вкус пищи. Данные исследования приводит издание Daily Mail.

По словам доктора Суреша Багга, курение подавляет вкусовые рецепторы и снижает аппетит. Также табак ускоряет метаболизм человека, в результате чего зачастую курящим людям проще похудеть.

При этом из-за отказа от табака есть риск набрать вес. Раздражительность, низкая работоспособность и другие негативные проявления у бросающих курить могут быть видны на протяжении трех месяцев. За этот же период возвращается насыщенный вкус пищи.

Бросающим эту пагубную привычку врачи рекомендуют соблюдать баланс в питании и использовать здоровые продукты, такие как орехи и фрукты, и при этом воздерживаться от шоколада, уточняет телеканал «360».

Ранее в декабре 2017 года нейробиологи Университета Рокфеллера нашли способ избавления от никотиновой зависимости.

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