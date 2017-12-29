Ученые нашли способ борьбы с никотиновой зависимостью

Нейробиологи Университета Рокфеллера нашли способ избавления от никотиновой зависимости. Об этом сообщает Science Alert.

Согласно исследованию, привычку курить вызывает группа нейронов в головном мозге, чувствительная к никотину. В этих клетках находятся белковые рецепторы, которые связываются с веществом при его проникновении в мозг с кровотоком. При продолжительном курении в интерпедункулярном ядре активируется скопление специфических нейронов.

Бороться с пагубной зависимостью можно, подавляя активность этих клеток: при воздействии растительного алкалоида посылается сигнал к ядру, заставляющий снижать чувство удовольствия от никотина и ограничивать его потребление.

Как пишет «Лента.ру», при изучении нейронов ученые использовали мышей — грызунов подвергали воздействию никотина, растворенного в питьевой воде.

Как сообщал портал iz.ru, ученые выяснили, почему люди ведут себя иррационально, стоя в очередях в супермаркетах.