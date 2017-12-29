Прямой эфир

Ученые нашли способ борьбы с никотиновой зависимостью

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Нейробиологи Университета Рокфеллера нашли способ избавления от никотиновой зависимости. Об этом сообщает Science Alert.

Согласно исследованию, привычку курить вызывает группа нейронов в головном мозге, чувствительная к никотину. В этих клетках находятся белковые рецепторы, которые связываются с веществом при его проникновении в мозг с кровотоком. При продолжительном курении в интерпедункулярном ядре активируется скопление специфических нейронов.

Бороться с пагубной зависимостью можно, подавляя активность этих клеток: при воздействии растительного алкалоида посылается сигнал к ядру, заставляющий снижать чувство удовольствия от никотина и ограничивать его потребление.

Как пишет «Лента.ру», при изучении нейронов ученые использовали мышей — грызунов подвергали воздействию никотина, растворенного в питьевой воде.

Как сообщал портал iz.ru, ученые выяснили, почему люди ведут себя иррационально, стоя в очередях в супермаркетах.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Ученые исследовали влияние лишнего веса на состав крови
Ученые выяснили, испытывают ли счастье бедные и богатые по-разному

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017