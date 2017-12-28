Прямой эфир

Ученые исследовали влияние лишнего веса на состав крови

0
Фото: Global Look Prees/Florian Kopp
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Ученые из США выяснили, что лишний вес оказывает отрицательное воздействие на стволовые клетки, вырабатывающие кровь. Результаты исследования были опубликованы в журнале Journal of Experimental Medicine.

Опыты проводили на лабораторных мышах. Выяснилось, что у грызунов, страдающих ожирением, была чрезмерная нагрузка на так называемые гемопоэтические стволовые клетки, или гемоцитобласты, которые расположены в тканях красного костного мозга внутри полостей большинства костей.

В результате у мышей менялась структура клеток, что вело к снижению их приспособляемости. Важно, что даже когда удалось вернуть вес грызунов в норму, часть структурных изменений сохранилась.

Ученые пояснили, что это происходит из-за того, что ожирение вызывает оксидативный стресс организма, который приводит к повышенной экспрессии гена Gfi1. 

Данное открытие поможет ученым определить, как образ жизни человека связан с процессом образования кровяных клеток и развитием рака крови.
 

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Ученые выяснили, испытывают ли счастье бедные и богатые по-разному
Новый минерал открыли российские ученые

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «Мультимедийный информационный центр «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017