Ученые исследовали влияние лишнего веса на состав крови

Ученые из США выяснили, что лишний вес оказывает отрицательное воздействие на стволовые клетки, вырабатывающие кровь. Результаты исследования были опубликованы в журнале Journal of Experimental Medicine.

Опыты проводили на лабораторных мышах. Выяснилось, что у грызунов, страдающих ожирением, была чрезмерная нагрузка на так называемые гемопоэтические стволовые клетки, или гемоцитобласты, которые расположены в тканях красного костного мозга внутри полостей большинства костей.

В результате у мышей менялась структура клеток, что вело к снижению их приспособляемости. Важно, что даже когда удалось вернуть вес грызунов в норму, часть структурных изменений сохранилась.

Ученые пояснили, что это происходит из-за того, что ожирение вызывает оксидативный стресс организма, который приводит к повышенной экспрессии гена Gfi1.

Данное открытие поможет ученым определить, как образ жизни человека связан с процессом образования кровяных клеток и развитием рака крови.

