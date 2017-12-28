Ученые выяснили, испытывают ли счастье бедные и богатые по-разному

Состоятельные люди испытывают счастье от мыслей о самих себе, в то время как менее богатые получают удовольствие от общения с другими людьми. Об этом свидетельствуют результаты исследования ученых из Калифорнийского университета.

Американские специалисты провели исследование, в котором приняли участие 1519 человек. Им задали вопросы о состоянии доходов и о том, как сильно и часто они испытывают эмоции, связанные с счастьем — любовь, удовлетворение, радость, сострадание, гордость и энтузиазм.

Для этого добровольцев попросили оценить, насколько они согласны с утверждениями вроде «Забота о других людях вызывает у меня теплые чувства» или «Я получаю удовольствие, когда люди меня уважают».

В результате выяснилось, что люди с высокими доходами испытывают больше позитивных эмоций от того, что их уважают. Менее состоятельные добровольцы чаще выбирали фразу о заботе о других.

«Это исследование доказывает, что деньги не гарантируют счастье, но способны повлиять на то, как оно проявляется», — приводит заявление одного из ученых Пол Пифф Американская психологическая ассоциация.

26 декабря портал iz.ru сообщил, что ученые выяснили, что женатые или живущие со своими партнерами люди испытывают большее удовлетворение от жизни, чем одиночки. При этом отмечается, что женатые пары счастливее одиноких людей даже в старости.