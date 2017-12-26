Ученые назвали наиболее подходящий для обучения возраст

Лучше всего информацию усваивают подростки. Об этом заявили голландские ученые, которые занимались изучением активности анатомической структуры головного мозга.

Как сообщает «Федеральное агентство новостей», в исследованиях приняли участие 232 человека в возрасте от 8 до 25 лет без неврологических заболеваний.

Им предлагалось изучить фотографию каких-либо предметов и нажатием кнопки распределить их в соответствующие ячейки.

Компьютер сообщал о том, правильная ли категория была выбрана. Действия испытуемых предусматривали также обучение в процессе распределения картинок.

В это время врачи изучали активность части мозга, ответственной за получение, обработку информации.

Оказалось, что лучшие результаты — у людей в возрасте от 16 до 20 лет. Более молодые и более возрастные люди менее эффективно способны обучаться.

Кроме того, оказалось, что в процессе обучения именно подростки показывали лучшие результаты — им удавалось достигнуть точности ответов до 97%.

Все дело в том, что у подростков выше активность вентральной части полосатого тела, или прилежащего ядра. Именно поэтому подростковый возраст наиболее благоприятен для обучения человека.

Ранее сообщалось, что израильские ученые опровергли столетнюю гипотезу об электрическом возбуждении в нейронах человеческого мозга. Специалисты пришли к выводу, что в действительности активность нервных окончаний обусловлена поступлением в них большого количества ферментов.