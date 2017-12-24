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Ученые из Израиля опровергли вековую гипотезу о работе нейронов мозга

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Фото: Global Look Press/imagebroker/Oleksiy Maksymenko
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Израильские ученые из Университета имени Бар‐Илана опровергли столетнюю гипотезу об электрическом возбуждении в нейронах человеческого мозга. Специалисты пришли к выводу, что в действительности активность нервных окончаний обусловлена поступлением в них большого количества соответствующих ферментов, сообщает Science Alert.

Теория увеличения напряжения нейронов по мере накопления электрических сигналов была предложена французским нейробиологом Луи Лапиком в 1907 году. Тогда физиолог установил, что после достижения определенного уровня напряжения нейрон проявляет активность, после которой напряжение возвращается в исходное состояние. Это означает, что нейрон не станет действовать, пока не получит достаточно мощный сигнал. В течение века нейробиологи изучали клетки мозга, основываясь на теории Лапика. Однако теперь ученые провели новые типы экспериментов и доказали, что теория является ошибочной.

«Мы пришли к такому заключению, проведя эксперимент на современном оборудовании, но в принципе этих же результатов можно было бы добиться при помощи технологии, существующей с 1980-х», — рассказал профессор Идо Кантер.

В ходе эксперимента нейрофизики использовали принцип применения электрического тока к нейрону с разных сторон, а во втором случае ученые использовали эффект множественных входных сигналов, сообщает телеканал «360».

Ученые рассчитывают, данное открытие приведет к новому способу категоризации нейронов и подходу в случае изучения неврологических расстройств.

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