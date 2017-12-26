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Ученые назвали опасность высокой влажности

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Фото: Global Look Press/blickwinkel/G.Czepluch
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Резкое потепление климата за последние месяцы было вызвано повышенной влажностью атмосферы.

Об этом заявили эксперты-климатологи.

Влажность воздуха возросла на 15%, сообщает телерадиокомпания «Мир» со ссылкой на IOPscience.

При этом повышение температуры при высокой влажности сделает жизнь человека невыносимой.

3 декабря в Гидрометцентре сообщили, что 2017 год в России может стать самым теплым в истории наблюдений.

Отклонение температуры от нормы было наиболее заметным на азиатской территории страны, особенно в северных регионах этой части РФ: температура отличалась на 2,5–3 градуса, что «невероятно много за 11 месяцев». В целом на территории европейской части России температура отклонялась на один градус.

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