Ученые назвали опасность высокой влажности

Резкое потепление климата за последние месяцы было вызвано повышенной влажностью атмосферы.

Об этом заявили эксперты-климатологи.

Влажность воздуха возросла на 15%, сообщает телерадиокомпания «Мир» со ссылкой на IOPscience.

При этом повышение температуры при высокой влажности сделает жизнь человека невыносимой.

3 декабря в Гидрометцентре сообщили, что 2017 год в России может стать самым теплым в истории наблюдений.

Отклонение температуры от нормы было наиболее заметным на азиатской территории страны, особенно в северных регионах этой части РФ: температура отличалась на 2,5–3 градуса, что «невероятно много за 11 месяцев». В целом на территории европейской части России температура отклонялась на один градус.