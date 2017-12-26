Супружеские пары испытывают большее удовлетворение от жизни

Женатые или живущие со своими партнерами люди, как правило, испытывают большее удовлетворение от жизни, чем одиночки.

Об этом свидетельствует исследование канадских ученых в Великобритании.

Изучив базы данных об уровне морально-психического состояния почти 400 тыс. британцев, Шон Гровер и Джон Хэлливелл из Ванкуверской экономической школы пришли к выводу, что супружеские пары счастливы даже в старости, сообщает «РИА Новости».

22 декабря портал iz.ru рассказал, что люди чаще занимаются сексом в праздничные дни.

К такому выводу пришла группа ученых из США и Португалии, проанализировав посты в социальных сетях и поисковые запросы пользователей из 130 стран за период с 2004 по 2014 год.

По их данным, частота упоминаний секса и относящихся к нему понятий возрастала в дни значимых светских и религиозных праздников, а спустя девять месяцев отмечалось повышение рождаемости.