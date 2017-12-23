Ученые рассказали о пользе секса в зимнее время

Ученые из США пришли к выводу, что занятия сексом зимой особенно полезны. Согласно исследованию, проведенному в Пенсильвании, во время интимной близости вырабатываются антитела, которые помогают организму бороться с инфекциями.

Как сообщает сайт телеканала «360», по словам специалистов, регулярные занятия сексом также способствуют выработке коллагена. Этот белок который благотворно влияет на кожу и продлевает молодость организма.

Ранее портал iz.ru сообщал, что новый американский закон, отменяющий так называемую сетевую нейтральность, может оставить граждан США без бесплатного порнографического контента.