Прямой эфир

Ученые рассказали о пользе секса в зимнее время

0
Фото: Depositphotos/Vadymvdrobot
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Ученые из США пришли к выводу, что занятия сексом зимой особенно полезны. Согласно исследованию, проведенному в Пенсильвании, во время интимной близости вырабатываются антитела, которые помогают организму бороться с инфекциями.  

Как сообщает сайт телеканала «360», по словам специалистов, регулярные занятия сексом также способствуют выработке коллагена. Этот белок который благотворно влияет на кожу и продлевает молодость организма.

Ранее портал iz.ru сообщал, что новый американский закон, отменяющий так называемую сетевую нейтральность, может оставить граждан США без бесплатного порнографического контента.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Ученые определили дни повышенного интереса к сексу
Искусственные интеллекты Apple и Google поговорили о сексе

 

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «Мультимедийный информационный центр «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017