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Гражданам США ограничат доступ к бесплатному контенту для взрослых

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Фото: Global Look Press/ZUMA/Jaap Arriens
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Новый американский закон, отменяющий так называемую сетевую нейтральность, может оставить граждан США без бесплатного порнографического контента. 

Как сообщают американские СМИ, после отмены этого закона собственники телекоммуникационных сетей будут вправе ввести дополнительную плату для администраторов различных ресурсов за быстрый доступ к ним.

«Без сетевой нейтральности кабельные каналы и интернет-провайдеры получат абсолютно несправедливую силу», — заявил вице-президент компании Pornhub Кори Принс, имея в виду тот факт, что порнопровайдеры смогут назначать за доступ к своему контенту практически любую цену.

Официальный представитель порносайта xHamser Алекс Хокинс добавил, что закон, отменяющий сетевую нейтральность, — это первый шаг к более консервативным правилам на рынке США и всего мира, причем не только по отношению к порно, но и по отношению к сексуальности в целом.

Ранее портал iz.ru сообщал, что в Великобритании слабовидящего пытались привлечь к ответственности за просмотр детской порнографии.

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