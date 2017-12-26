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Ученые изучили влияние загрязнения воздуха на продолжительность жизни

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Фото: ТАСС/Донат Сорокин
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Американские ученые из Массачусетского технологического института пришли к выводу, что снижение уровня загрязнения воздуха приведет к существенному увеличению продолжительности жизни людей.

Об этом во вторник, 26 декабря, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на EurekAlert!.

Специалисты более 20 лет наблюдали изменения взвешенных в воздухе твердых частиц в нижнем слое атмосферы. Данные показатели они сравнивали с уровнем смертности от сердечно-сосудистых и респираторных заболеваний в том или ином районе.

Выяснилось, что продолжительность жизни людей значительно увеличивалась при уменьшении количества твердых частиц в воздухе.

Ранее 25 декабря ученые рассказали о способе сохранить здоровье курильщиков.

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