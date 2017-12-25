Ученые рассказали о способе сохранить здоровье курильщиков

Регулярное употребление помидоров и яблок оказывает благоприятное воздействие на легкие. К такому выводу пришли американские ученые. Исследование было опубликовано в European Respiratory Journal, сообщает Университет Джонса Хопкинса (США).

Специалисты оценили здоровье и диету 650 взрослых людей из Германии, Норвегии и Великобритании в 2002 году. Через десять лет, в 2012 году, они провели повторное обследование.

По данным ученых, употребление бывшими курильщиками в среднем более двух помидоров или трех яблок в сутки способствует более медленному снижению функций легких. Как заявила один из соавторов исследования Ванесса Гарсия-Ларсен, такая диета сможет помочь восстановить поврежденный орган.

Также отмечается, что функции легких в большинстве случаев начинают снижаться после 30 лет.

Как ранее 25 декабря писал портал iz.ru, группа ученых из Университета Бристоля в Великобритании пришла к выводу, что обладатели лишнего веса чувствуют себя счастливее, чем более стройные люди.