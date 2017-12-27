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Новый минерал открыли российские ученые

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Фото: Global Look Prees/Matthias Balk
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Ученые из Санкт-Петербургского государственного университета и Кольского научного центра РАН открыли новый минерал, получивший название батагаит, сообщает пресс-служба университета.

Минерал содержит кальций, цинк, медь и фосфор. Батагаит имеет едва заметный светло-голубой оттенок, а его тонкие пластинки, образующиеся на поверхности самородной меди, довольно хрупкие и легко откалываются.

Его обнаружили недалеко от Батагая — одного из административных центров в Республике Саха у горы Кестер. В 30-х годах прошлого века на том месте располагался ГУЛАГ, узники которого добывали олово.

Образцы нового вещества были собраны еще в конце 1980-х годов, однако в то время изучить и расшифровать его структуру было невозможно. Оказалось, находка не имеет аналогов среди минералов и неорганических веществ.

Тем не менее говорить о практической ценности батагаита пока еще рано. 

Ранее портал iz.ru сообщал, что по версии журнал Science прорывом года стало обнаружение российскими физиками гравитационных волн, порожденных во время слияния нейтронных звезд.

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