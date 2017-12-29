Ученые объяснили странное поведение людей в очередях

В ходе наблюдений за поведением людей в очередях в супермаркетах ученые выяснили, что покупатели начинают вести себя иррационально и метаться между очередями из-за подсознательного нежелания быть последними. Исследования опубликованы в журнале SSRN.

«Метания между очередями являются абсолютным безумием, так как то, как много людей стоит за вами, никак не влияет на то, как быстро вы пройдете одну из них. Тем не менее, эта особенность психики влияет на поведение человека. Как правило, предпоследний человек оказывается довольнее последнего примерно на 20%», — рассказал представитель Гарвардского университета (США) Райан Буэлл.

Также гарвардские ученые провели эксперимент, в котором попросили добровольцев пройти минутный тест, перед которым необходимо выстоять в виртуальной электронной очереди. При этом у них была возможности перейти в другую «очередь». Выяснилось, что люди, находящиеся на последних местах в очереди, чаще всего меняли линию. При этом те, кто находились на других позициях в действительно медленных и длинных очередях, оставались на месте.

Ученые отметили, что таким образом люди тратили на 10% больше времени на нахождение в очереди. Однако, у находившихся на последнем месте людей возникал психологический дискомфорт, который вынуждал их менять позицию.

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