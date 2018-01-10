Работа по ночам повышает риск развития рака у женщин

Работа в ночную смену может повысить риск развития онкологических заболеваний у женщин. Представительницы слабого пола, работающие во вторую смену, чаще страдают от рака кожи, груди и пищеварительных органов по сравнению с женщинами, работающими днем.

Статья китайских медиков опубликована в журнале Cancer Epidemiology, Biomarkers & Prevention, сообщает «РИА Новости».

«Наше исследование показывает, что работа в ночную смену действительно является фактором риска для развития самых распространенных форм рака у женщин», — заявил Сюэлей Ма из университета провинции Сычуань в Чэнду. Ма с коллегами объединили результаты различных наблюдений, в которых участвовали почти 4 млн женщин по всему миру. Около 114 тыс. из них стали жертвами онкологии. Это позволило проследить за тем, как ночные смены влияют на рост опухолей, добавляет телеканал «Звезда».

Шансы заболеть раком груди и другими видами опухолей повышались только у тех, кто живет в Европе и Северной Америке. Медики связали этот факт с уровнем половых гормонов, который у них несколько выше, чем у жительниц других регионов мира. Врачи резюмируют, что работающим ночью женщинам необходимо чаще проходить соответствующие обследования.

Ранее сообщалось, что химики МГУ разработали замедляющий старение препарат.