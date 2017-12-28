Названы главные научные события 2017 года

Телеканал «Наука» и Институт современных медиа (MOMRI) провели ежегодный опрос российских ученых и жителей крупных городов России о ключевых событиях уходящего года.

Для людей, чья деятельность не связана с наукой, главным событием 2017 года стало начало использования беспилотных автомобилей. Об этом знали более 71% опрошенных. Также почти половина респондентов слышали о работах по редактированию ДНК. Продолжение именно этих экспериментов россияне считают самым важным в ближайшем будущем.

В исследовании отмечается, что для мужчин самыми важными стали достижения в сфере высоких технологий — развитие квантовых компьютеров и искусственного интеллекта. Для женщин эти открытия оказались не так важны.

Опрос также проводился и среди ученых. Он показал, что в 2017 году в мире не было глобальных открытий, так как большинство называли открытия, которые были сделаны в сфере их работы.

При этом треть опрошенных отметила важность открытия, связанного с гравитационными волнами, которые возникли от слияния двух нейтронных звезд. На втором месте оказались работы, связанные с редактированием генома. На третьем — работа над квантовыми компьютерами.

Ранее в декабре российский журнал Forbes составил рейтинг самых кассовых актеров 2017 года. Лидером списка оказался Вин Дизель.