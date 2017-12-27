Названы самые продаваемые книги в России по итогам года

Новый детектив Татьяны Устиновой «Селфи с судьбой», проданный в количестве 81,1 тыс. экземпляров возглавил рейтинг Forbes самых продаваемых в России книг.

В тройку лидеров также вошли эпистолярная повесть Дины Рубиной «Бабий ветер» (75,6 тыс. экс.) и роман англичанки Джоджо Мойес «Где живет счастье» (60,9 тыс. экз.).

В десятку лучших, в частности, вошли триллер «В тихом омуте» от автора бестселлера «Девушка в поезде» Пола Хокинса, Виктор Пелевин и его IPhuck 10, спорная и противоречивая книга «Маленькая жизнь» Ханьи Янагихары и психологический триллер о сегодняшнем дне «Текст» Дмитрия Глуховского, известного по постапокалиптическому «Метро 2033».

Отмечается, что читательский интерес заметно сместился в сторону нехудожественной литературы и серьезных романов: увеличились продажи книг по психологии, истории, естественным наукам и интеллектуальной прозы.

Из книг прошлых лет активно по-прежнему активно продаются «Цветы для Элджернона» Даниэла Киза, «Шантарам» и «Тень горы» Грегори Робертса, а также детектив Ю Несбё «Снеговик».

Неожиданно поднялся интерес к «1984» Джорджа Оруэлла — по итогам года книга возглавила список бестселлеров магазина «Читай-город».

Ранее филологи, писатели и издатели на круглом столе в «Известиях» выяснили почему россияне стали терять интерес к чтению. В качестве одной из главных причин указывается нехватка книжных магазинов на территории страны.