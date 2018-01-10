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Химики МГУ разработали замедляющий старение препарат

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Фото: ТАСС/Станислав Красильников
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Химики МГУ синтезировали антиоксидант, способный проникать внутрь митохондрий и нейтрализовать приводящие к старению токсичные формы кислорода в месте их образования. Об этом «Известиям» сообщил ведущий научный сотрудник НИИ Физико-химической биологии МГУ, руководитель проекта «Ионы Скулачева» Максим Скулачёв.

По его словам, такое вещество не встречается в природе, его смоделировал академик РАН, биохимик Владимир Скулачёв. Затем антиоксидант был синтезирован химиками МГУ, а на его основе были создали глазные капли местного применения. В ходе испытаний было установлено, что лекарство замедляло развитие определенных признаков старения.

«Мы поняли, что надо переходить к клиническим исследованиям уже не глазных капель, а препарата для приема внутрь. Мы получили на их проведение официальное разрешение Минздрава. И первая фаза только что закончилась. 33 человека принимали это вещество в Москве в одной из больниц», — пояснил собеседник издания.

Как отметил Максим Скулачев, в дальнейшем ученые планируют протестировать препарат на добровольцах с воспалительными заболеваниями, такими как рассеянный склероз и ревматоидный артрит. Исследования займут от двух до четырех лет.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Лекарство от старости

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