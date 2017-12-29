Кабмин выделил 31,6 млрд рублей на лекарства для определенных групп граждан

Правительство России выделило 31,6 млрд рублей на лекарственные препараты и специализированные продукты лечебного питания для отдельных категорий граждан. Соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

«Утверждено распределение в 2018 году субвенций в объеме 31,651 млрд рублей <...> на финансирование отдельным категориям граждан оказания социальной услуги по обеспечению лекарственными препаратами для медицинского применения по рецептам на лекарственные препараты, медицинскими изделиями по рецептам на медицинские изделия, а также специализированными продуктами лечебного питания», — говорится в документе, опубликованном на сайте кабмина.

12 декабря портал iz.ru сообщил об увеличении правительством на 445,23 млн рублей объема субвенций на обеспечение отдельных категорий граждан лекарствами, медицинскими изделиями и лечебным питанием.

Как уточнили в правительстве, это связано с ростом числа граждан, имеющих право на получение государственной социальной помощи.

Ранее Дмитрий Медведев поручил Минтруду проработать вопрос создания в Крыму реабилитационных центров для инвалидов. Центры планируется создать на базе санаториев в Евпатории и Саки.