Ученые создали эффективное лекарство против ВИЧ-инфекции

Биологи создали препарат, который умеет подавлять работу фермента, помогающему ВИЧ встраивать себя в ДНК клетки.

Информацию об этом распространили американские ученые во вторник, 26 декабря.

Изменяя структуру ключевых элементов лекарств, которые частично блокировали фермент, биологи нашли нужное вещество, сообщает «РИА Новости».

Вещество уже было успешно проверено на мышах.

1 декабря генсек ООН Антониу Гутерриш заявил, что считает возможной победу над эпидемией СПИДа к 2030 году. Он также отметил, что смертность от СПИДа и других ВИЧ-инфекций постепенно снижается, однако в ряде регионов зафиксирован рост числа случаев заражений и смертей от этой болезни. Антониу Гутерриш призвал страны закончить начатое и оставить эпидемию СПИДа в прошлом.