Ученые создали таблетку, заменяющую недельный комплекс препаратов от ВИЧ
Ученые из США создали капсулу, которая заменяет прием еженедельного комплекса препаратов для больных ВИЧ. Об этом сообщает Nature Communications.
Препарат нужно принимать всего раз в неделю. При этом эффект от такой таблетки будет распределяться равномерно на протяжении семи дней.
Таблетка представляет собой капсулу в виде звезды с шестью вершинами, каждая из которых содержит необходимую дозу лекарств.
После употребления капсула постепенно тает и начинает выделяет лекарство.
Предполагается, что раскрываться в желудке капсула будет в течение недели. После того как препарат закончится, капсула растворится и переварится.
Изобретение призвано облегчить жизнь больных ВИЧ и помочь им соблюдать график приема лекарств.
Капсула прошла успешные испытания на свиньях. В дальнейшем запланированы испытания лекарства на людях.
27 декабря портал iz.ru сообщил, что ученые создали эффективный препарат для борьбы с ВИЧ. Лекарство способно подавлять работу фермента, помогающего ВИЧ встраивать себя в ДНК клетки.