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Ученые создали таблетку, заменяющую недельный комплекс препаратов от ВИЧ

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Фото: Global Look Prees/Frank May
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Ученые из США создали капсулу, которая заменяет прием еженедельного комплекса препаратов для больных ВИЧ. Об этом сообщает Nature Communications.

Препарат нужно принимать всего раз в неделю. При этом эффект от такой таблетки будет распределяться равномерно на протяжении семи дней.

Таблетка представляет собой капсулу в виде звезды с шестью вершинами, каждая из которых содержит необходимую дозу лекарств.

После употребления капсула постепенно тает и начинает выделяет лекарство.

Предполагается, что раскрываться в желудке капсула будет в течение недели. После того как препарат закончится, капсула растворится и переварится.

Изобретение призвано облегчить жизнь больных ВИЧ и помочь им соблюдать график приема лекарств.

Капсула прошла успешные испытания на свиньях. В дальнейшем запланированы испытания лекарства на людях.

27 декабря портал iz.ru сообщил, что ученые создали эффективный препарат для борьбы с ВИЧ. Лекарство способно подавлять работу фермента, помогающего ВИЧ встраивать себя в ДНК клетки.

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