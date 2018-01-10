Ученые вырастили мышечную ткань из клеток кожи
Мышечную ткань из стволовых клеток, взятых из клеток кожи человека, впервые вырастили ученые из Университета Дьюка (США).
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на статью в британском научном журнале Nature. Специалисты рассказали, что человеческая мышечная ткань успешно функционирует, реагирует на разного характера раздражители, как и обычная.
Два года назад мышечная ткань была искусственно создана из мышечных клеток.
Ранее стало известно, что ученые близки к созданию искусственного сперматозоида.