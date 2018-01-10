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Ученые вырастили мышечную ткань из клеток кожи

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Фото: Global Look Press/Alexander Heinl/dpa
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Мышечную ткань из стволовых клеток, взятых из клеток кожи человека, впервые вырастили ученые из Университета Дьюка (США).

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на статью в британском научном журнале Nature. Специалисты рассказали, что человеческая мышечная ткань успешно функционирует, реагирует на разного характера раздражители, как и обычная.

Два года назад мышечная ткань была искусственно создана из мышечных клеток.

Ранее стало известно, что ученые близки к созданию искусственного сперматозоида.

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