Прямой эфир

Ученые оказались близки к созданию искусственного сперматозоида

0
Фото: Global Look Press/David Oxberry
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Ученые близки к созданию искусственного сперматозоида, заявил на конференции Progress генетик Азим Сурани из Кембриджского университета.

Для выращивания искусственного сперматозоида нужны клетки мужчины-донора. Ученые смогут «вручную» создать мужскую гамету (клетку с половинным набором хромосом — Ред.) из стволовых клеток, а сами стволовые клетки можно получить только на восьмой неделе после оплодотворения.

Сейчас генетики ищут методику управления стволовыми клетками, что и ляжет в основу технологии «производства» искусственных сперматозоидов.

Азим Сурани пояснил, что в конечном счете искусственно выращенные сперматозоиды взвесят в полужидком геле, уточняет газета «МК».

Генетики уже провели эксперименты на мышах. Опыты дали положительный результат, и грызуны дали потомство.

По статистике, около трети случаев бездетности супружестких пар связаны с неспособностью мужчины к оплодотворению.

Как писал iz.ru,  ученые из США пришли к выводу, что занятия сексом зимой особенно полезны. Согласно исследованию, проведенному в Пенсильвании, во время интимной близости вырабатываются антитела, которые помогают организму бороться с инфекциями. 

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Ученые назвали залог успешных отношений
Супружеские пары испытывают большее удовлетворение от жизни

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017