Ученые оказались близки к созданию искусственного сперматозоида

Ученые близки к созданию искусственного сперматозоида, заявил на конференции Progress генетик Азим Сурани из Кембриджского университета.

Для выращивания искусственного сперматозоида нужны клетки мужчины-донора. Ученые смогут «вручную» создать мужскую гамету (клетку с половинным набором хромосом — Ред.) из стволовых клеток, а сами стволовые клетки можно получить только на восьмой неделе после оплодотворения.

Сейчас генетики ищут методику управления стволовыми клетками, что и ляжет в основу технологии «производства» искусственных сперматозоидов.

Азим Сурани пояснил, что в конечном счете искусственно выращенные сперматозоиды взвесят в полужидком геле, уточняет газета «МК».

Генетики уже провели эксперименты на мышах. Опыты дали положительный результат, и грызуны дали потомство.

По статистике, около трети случаев бездетности супружестких пар связаны с неспособностью мужчины к оплодотворению.

Как писал iz.ru, ученые из США пришли к выводу, что занятия сексом зимой особенно полезны. Согласно исследованию, проведенному в Пенсильвании, во время интимной близости вырабатываются антитела, которые помогают организму бороться с инфекциями.