Ученые назвали залог успешных отношений

Влюбленные партнеры должны встречаться не чаще двух раз в неделю, а половая близость – раз в семь дней. К такому выводу пришли доктор психологии нью-йоркского университета Сет Мейерс и автор книг по личностному развитию Скотт Кэрол.

По их мнению, частые свидания и регулярный секс вредят недавно начавшимся отношениям, так как у партнёров происходит эмоциональное выгорание.

Психологи отмечают, что интимная близость создает иллюзию духовного родства, однако в реальности необходимы месяцы или годы, чтобы узнать истинный характер человека, пишет Daily Mail.

Ранее ученые выяснили, что люди чаще занимаются сексом в праздничные дни, а также рассказали о пользе половой близости в зимнее время.