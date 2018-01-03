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Ученые назвали залог успешных отношений

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Влюбленные партнеры должны встречаться не чаще двух раз в неделю, а половая близость – раз в семь дней. К такому выводу пришли доктор психологии нью-йоркского университета Сет Мейерс и автор книг по личностному развитию Скотт Кэрол.

По их мнению, частые свидания и регулярный секс вредят недавно начавшимся отношениям, так как у партнёров происходит эмоциональное выгорание.

Психологи отмечают, что интимная близость создает иллюзию духовного родства, однако в реальности необходимы месяцы или годы, чтобы узнать истинный характер человека, пишет Daily Mail.

Ранее ученые выяснили, что люди чаще занимаются сексом в праздничные дни, а также рассказали о пользе половой близости в зимнее время.

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