Определить больного человека можно по лицу

Специалисты из Швеции провели исследование, в ходе которого участникам эксперимента показывали фотографии лиц здоровых людей и зараженных эндотоксином. Результаты научной работы опубликованы в Proceedings of the Royal Society.

По итогам эксперимента выяснилось, что 62% опрошенных безошибочно смогли квалифицировать болезнь по лицу, передает телеканал «Звезда». Нездоровых людей, изображенных на фото, выдавали бледные губы, припухлость овала лица, красные глаза и тяжелые веки, добавляет «Федеральное агентство новостей».

Ранее стало известно, что в Финляндии разрабатывают быстродействующий назальный спрей для борьбы с игроманией.