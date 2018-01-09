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Финские ученые разрабатывают спрей для лечения игромании

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Фото: РИА Новости/Екатерина Лызлова
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В Финляндии ученые Национального института здоровья и благосостояния разрабатывают быстродействующий назальный спрей для борьбы с игроманией. В первичном испытании лекарства уже участвовали более 30 человек. Сейчас идет набор групп для повторной апробации, сообщает организация на своем сайте.

Исследования проводятся совместно с Университетом Турку. Предполагается, что второй этап испытания спрея начнется в середине января 2018 года и продлится один год.

Сообщается, что используемый в препарате налоксон блокирует выработку «гормона удовольствия». Он также применяется для лечения наркомании, входит в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, поясняют в институте.

Азартные игры на территории Финляндии разрешены, но на 100% монополизированы государством. Вся прибыль от таких игр идет в государственный бюджет на социальные программы, здравоохранение и благотворительные нужды, сообщает «РИА Новости».

Портал iz.ru писал о заявлении ученых из Копенгагенского университета о том, что регулярный прием популярного болеутоляющего и жаропонижающего редства ибупрофена может вызвать бесплодие у мужчин.

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