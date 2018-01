Ибупрофен может вызывать бесплодие у мужчин

Ученые из Копенгагенского университета рассказали об опасных последствиях приема популярного болеутоляющего и жаропонижающего средства ибупрофена для мужчин. По мнению специалистов, препарат при приеме на регулярной основе может вызывать бесплодие. Об этом свидетельствуют результаты исследования, опубликованные в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences, сообщает издание Science Alert.

В эксперименте приняли участие 31 мужчина в возрасте от 18 до 35 лет. Они были разделены на две группы. Участникам первой давали по три таблетки ибупрофена ежедневно в течение шести недель, а вторая группа испытуемых принимала плацебо. Через две недели у мужчин из первой группы специалисты отметили увеличение выработки лютеинизирующего гормона, который влияет на синтез тестостерона, необходимого для образования сперматозоидов. Превышение концентрации этого гормона может привести к снижению тестостерона и, как следствие, к бесплодию, сообщает телеканал «Звезда».

Поскольку участники эксперимента принимали ибупрофен в умеренных дозах, негативные последствия для организма были выражены не так сильно, однако специалисты предупредили об опасности бесплодия тех мужчин, которые принимают ибупрофен в больших дозах и на регулярной основе.

Ранее портал iz.ru сообщал, что специалисты Калифорнийского департамента здравоохранения сообщили об опасности исходящих от электронных гаджетов излучений, которые могут вызывать рак и бесплодие.