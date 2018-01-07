Открывший наибольшее простое число ученый сравнил его с мертвыми кошками

Один из ученых, участвовавших в открытии нового самого большого простого числа, профессор Крис Колдуэлл из университета Теннесси, сравнил процесс вычисления новой величины с неожиданным нахождением на дороге двух мертвых кошек.

Как сообщает Guardian, в конце декабря 2017 года группа ученых из проекта по поиску простых чисел Мерсенна (GIMPS) заявила об открытии нового самого большого простого числа. Это число состоит из 23 млн 249 тыс. и 425 знаков, что эквивалентно семи тысячам книжных страниц. Новое число получило обозначение M77232917.

«Я очень удивлен, что новое число было обнаружено так быстро. Мы думали, что это займет больше времени. Это всё равно, что найти сразу двух мертвых кошек на дороге — вы не ожидаете, что они могут находиться так близко друг к другу», — сказал профессор Колдуэлл, комментируя открытие.

К простым числам относятся числа, которые больше 1 и могут без остатка делиться только на 1 или на само себя. Новое самое большое простое число отвечает этим необходимым правилам.