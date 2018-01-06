Ученые узнали, что первыми Америку заселили люди с территории России

Первыми племенами, заселившими Америку, стали люди с территории современной России, заявили по результатам генетических исследователей ученые из Кембриджского и Копенгагенского университетов.

В частности, ученые изучили ДНК индейской девочки, которая жила на Аляске около 11,5 тыс. лет назад. Ее останки были найдены в 2013 году. Генетические данные этой девочки не совпали с данными южных и северных коренных американских индейских племен, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на портал EurekAlert.

Таким образом, ученые установили, что ранее на этой территории существовала популяция людей, которых исследователи назвали «древними берингинами».

«Мы смогли показать, что, вероятно, люди пришли на Аляску более 20 тыс. лет назад. Впервые у нас есть прямое генетическое доказательство, что все коренные американцы восходят к одной популяции — основополагающим фактором при этом является миграция», — отметил ученый Эске Виллерслев, возглавляющий проект.

«Древние берингины», по мнению ученых, около 36 тыс. лет назад проживали на территории Северо-Восточной Азии, откуда и пришли на Аляску через Берингов перешеек из-за неблагоприятного климата.