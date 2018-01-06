Ученые переохладили воду до рекордно низкой температуры — до минус 42,55 градуса Цельсия, что более чем на градус ниже предыдущего подтвержденного рекорда. Эксперимент проводился методом вакуумного испарения, сообщает американский научный журнал Physical Review.

По данным ученых, температура воды определялась с помощью комбинационного рассеяния света. В ходе эксперимента специалисты пришли к выводу, что при охлаждении в неравновесных условиях вода может оставаться в жидком состоянии. Предыдущий рекорд был установлен при охлаждении воды до минус 41 градуса по Цельсию.

В эксперименте принимали участие физики из Германии, Испании, Франции и Италии под руководством ученого из Франкфуртского университета имени Гёте, Роберта Гризенти.