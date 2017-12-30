Ученые объяснили увеличение в два раза объемов снега на Аляске

Ученые-климатологи из трех университетов США нашли объяснение увеличению снега на Аляскинском хребте. Объемы снега увеличились в два раза, если сравнить их с данными 19 века. Как пишет «Интерфакс» со ссылкой на издание «Дейли мейл», исследователи несколько раз перепроверяли результаты, так как количество снега шокировало их.

На горе Хантер – третьей по высоте горе Аляскинского хребта – в течение года толщина снежного покрова составляет около 5,4 м, тогда как в 1840 году она равнялась 2,4 м. «Виновным» в увеличении объемов снега ученые считают процесс глобального потепления. Температура вод океана выросла, это усилило циркуляцию воздуха в северном направлении, что и увеличило увеличение снегопадов и их интенсивность.

Итоги исследования представили эксперты Дартмутского колледжа, университета Мэна и университета Нью-Гэмпшира.

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