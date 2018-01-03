Ученые назвали самый привлекательный тип женщин

Мужчины считают более привлекательными блондинок, чем брюнеток или шатенок. К такому выводу пришли ученые из Аугсбургского университета (штат Миннесота, США).

В исследовании приняли участие 110 мужчин. Им показывали фотографии женщин со спины, и большинство из них назвали блондинок более привлекательными.

Специалисты Аугсбургского университета полагают, что выбор их обусловлен тем, что женщины со светлыми волосами выглядят более молодыми, чем их оппонентки с темными, пишет Daily Mail.

При этом, когда дело касается брака, мужчины все же предпочитают брюнеток или шатенок, поскольку блондинки считаются «легкомысленными».

Кроме того, ученые установили, что женщины с длинными волосами считаются менее привлекательными, чем женщины с короткой стрижкой.