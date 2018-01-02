Сингапурские ученые разработали пластырь с иглами для похудения

Ученые из Наньянского технологического университета в Сингапуре разработали уникальный пластырь с иглами для похудения. Специалисты утверждают, что благодаря разработке можно сбросить до 30% веса, не прибегая к физическим упражнениям. Результаты исследования опубликованы в журнале Small Methods.

Пластырь состоит из микроигл, которые тоньше человеческого волоса. В каждой игле содержится препарат, способный превращать белый жир в энергосберегающий бурый. Пластырь был протестирован на животных, после чего исследователи пришли к выводу, что испытуемые сбросили лишний вес, а также у них снизился уровень холестерина в крови. Ученые рассчитывают, что данная разработка позволит сократить количество препарата, используемого для снижения веса.

Ранее специалисты из американского Университета Джона Хопкинса пришли к выводу, что помочь остановить эпидемию ожирения могут этикетки, предупреждающие об опасности употребления сладких напитков. В свою очередь, британские ученые нашли преимущество лишнего веса. Согласно их исследованиям, полные люди чувствуют себя счастливее, чем более стройные.