Прямой эфир

Сингапурские ученые разработали пластырь с иглами для похудения

0
Фото: Global Look Press/Lydie Gigerichova
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Ученые из Наньянского технологического университета в Сингапуре разработали уникальный пластырь с иглами для похудения. Специалисты утверждают, что благодаря разработке можно сбросить до 30% веса, не прибегая к физическим упражнениям. Результаты исследования опубликованы в журнале Small Methods.

Пластырь состоит из микроигл, которые тоньше человеческого волоса. В каждой игле содержится препарат, способный превращать белый жир в энергосберегающий бурый. Пластырь был протестирован на животных, после чего исследователи пришли к выводу, что испытуемые сбросили лишний вес, а также у них снизился уровень холестерина в крови. Ученые рассчитывают, что данная разработка позволит сократить количество препарата, используемого для снижения веса.

Ранее специалисты из американского Университета Джона Хопкинса пришли к выводу, что помочь остановить эпидемию ожирения могут этикетки, предупреждающие об опасности употребления сладких напитков. В свою очередь, британские ученые нашли преимущество лишнего веса. Согласно их исследованиям, полные люди чувствуют себя счастливее, чем более стройные.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Ученые исследовали влияние лишнего веса на состав крови
Диетологи нашли способ справиться с эпидемией ожирения

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017