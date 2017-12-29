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Британские ученые назвали опасные последствия приема спиртного

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Фото: Global Look Prees/Axel Heimken
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У людей в состоянии алкогольного опьянения усиливаются расистские и гомофобные настроения. Такой вывод сделали ученые из Кардиффского университета Великобритании, пишет Daily Mail.

По словам экспертов, выпивка действует как «воспламенитель предрассудков».

Исследователи опросили 124 человека, проживающих в трех мультикультурных британских городах: Кардиффе, Блэкберне и Лестере. Оказалось, что на 18,5% из них напали люди по расистским и иным мотивам, при этом в 90% случаев злоумышленники были пьяными.

Таким образом, ученые решили, что катализатором враждебных действий стало спиртное.

Тем временем в преддверии Нового года россияне стали запасаться таблетками от похмелья. Спрос на эту категорию медикаментов резко вырос, и по итогам декабря продажи могут превысить среднемесячные в полтора-два раза.

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