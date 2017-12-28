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Гости отравились ромом на поминках по жертвам токсичного алкоголя в Доминикане

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Фото: TASS/Scholz, F
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Несколько десятков человек отравились токсичным ромом на поминках в Доминиканской Республике. Абсурда печальной ситуации добавляет тот факт, что все пострадавшие пришли почтить память односельчан, которые погибли от того же самого токсичного рома на прошлой неделе, сообщает Associated Press.

Речь идет о гаитянском роме, который содержал метиловый спирт. В декабре в республике от него уже погибли 12 человек, еще более 20 госпитализированы.

Источник происхождения гаитянского рома устанавливается. Возможно, что алкоголь привезли в Доминикану из Гаити. 

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