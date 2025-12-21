Реклама
Захарова заявила о риске для ЕС лишиться праздников из-за поддержки Киева

Захарова: из-за провала политики ЕС спасать Новый год приходится бизнесу
Фото: РИА Новости/Сергей Гунеев
Евросоюз (ЕС) может лишиться декабрьских праздников из-за поддержки Киева. Об этом 21 декабря заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Могли ли немцы предположить еще несколько лет назад, что безумная политика есовского Брюсселя и ведущих евростолиц по поддержке киевского режима и отказу от надежных российских энергоносителей поставит на грань краха декабрьские праздники?» — написала она в Telegram-канале.

Уточняется, что таким образом представитель МИД РФ прокомментировала сообщения о том, что в Берлине в результате отказа Брюсселя и других европейских стран от энергоносителей из России оказалось под угрозой празднование Рождества у Бранденбурских ворот, которое проводится под открытым небом с живой музыкой и фейерверком.

Захарова отметила, что этим летом в Берлине заявляли о нехватке средств и проведении праздничных мероприятий максимально скромно. Она подчеркнула, что спасать праздники в Германии приходится бизнесу и гражданам. По словам представителя МИДа, граждане все же смогли профинансировать праздник у Бранденбурских ворот.

«То, что на Рождество хватило — вселяет надежду. Дай Бог одумаются и перестанут сами себя изничтожать», — заключила Захарова.

На запасном пути: ведущие экономики Европы уходят в пике
Немецкая промышленность вернулась к началу века

Вице-канцлер Германии Ларс Клингбайль 18 декабря заявил, что в ближайшие годы ФРГ предстоит столкнуться с экономическими трудностями из-за ограничений в бюджете. По его словам, ближайшие годы для страны будут «очень сложными», и власти будут вынуждены требовать от людей «определенных жертв».

