Песков назвал обеление экономики неотъемлемой частью всей финансовой политики РФ
Обеление экономики является неотъемлемой частью всей финансовой политики РФ. Об этом 21 декабря заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
«Очень важный аспект — это обеление экономики. <...> Этот фактор обеления экономики, это как раз неотъемлемая составная часть всей политики финансовой», — сказал он журналистам.
По словам пресс-секретаря, налоговая служба в РФ неоднократно предупреждала представителей малого и среднего бизнеса о запрете заниматься дроблением бизнеса. Песков отметил, что подобным занимались очень многие, и по мере обеления экономики такое «бремя» представителей малого и среднего бизнеса будет сокращаться.
Президент России Владимир Путин 8 декабря заявил, что российскую национальную экономику необходимо обелить, в частности, поспособствовать развитию прозрачной конкурентной деловой среды. Он также указал на необходимость устранения незаконного оборота продукции на оптовых и розничных рынках, в том числе в цифровой сфере, а также на сокращение нелегальной занятости в стране.
До этого, 26 ноября, доцент Финансового университета при правительстве РФ, кандидат экономических наук Татьяна Селютина сообщила, что налоговый контроль в отношении использующих нелегальные схемы компаний в России будет только усиливаться. Она дополнила, что подобные процессы логичны — на них повлияли рост показателей деятельности налогоплательщиков, причины, связанные с бюджетным фактором, а также развитие технологий, которые расширили возможности выявления налоговых нарушений и теневых схем.
