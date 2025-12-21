Песков назвал обеление экономики неотъемлемой частью всей финансовой политики РФ

Реклама
Песков: обеление экономики является неотъемлемой частью финансовой политики РФ
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Юлия Майорова
Обеление экономики является неотъемлемой частью всей финансовой политики РФ. Об этом 21 декабря заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Очень важный аспект — это обеление экономики. <...> Этот фактор обеления экономики, это как раз неотъемлемая составная часть всей политики финансовой», — сказал он журналистам.

По словам пресс-секретаря, налоговая служба в РФ неоднократно предупреждала представителей малого и среднего бизнеса о запрете заниматься дроблением бизнеса. Песков отметил, что подобным занимались очень многие, и по мере обеления экономики такое «бремя» представителей малого и среднего бизнеса будет сокращаться.

Уроки пени: налоговые долги бизнеса выросли в 1,5 раза
Какие нарушения чаще всего допускают компании и почему стало больше контроля за гражданами

Президент России Владимир Путин 8 декабря заявил, что российскую национальную экономику необходимо обелить, в частности, поспособствовать развитию прозрачной конкурентной деловой среды. Он также указал на необходимость устранения незаконного оборота продукции на оптовых и розничных рынках, в том числе в цифровой сфере, а также на сокращение нелегальной занятости в стране.

До этого, 26 ноября, доцент Финансового университета при правительстве РФ, кандидат экономических наук Татьяна Селютина сообщила, что налоговый контроль в отношении использующих нелегальные схемы компаний в России будет только усиливаться. Она дополнила, что подобные процессы логичны — на них повлияли рост показателей деятельности налогоплательщиков, причины, связанные с бюджетным фактором, а также развитие технологий, которые расширили возможности выявления налоговых нарушений и теневых схем.

Читайте также
