Лучникам из РФ до 21 года разрешили выступать на турнирах в нейтральном статусе

Всемирная федерация стрельбы из лука (World Archery) разрешила всем российским и белорусским спортсменам, не достигшим 21 года, выступать в нейтральном статусе на своих турнирах. Об этом 21 декабря сообщил глава Российской федерации стрельбы из лука (РФСЛ) Зоригто Манханов.

«Исполком утвердил рекомендацию МОК (Международного олимпийского комитета. — Ред.), разрешающую спортсменам в возрастной категории U21 и младше выступать на международных соревнованиях без ограничений, но под нейтральным статусом AIN (Individual Neutral Athletes), без национальной символики (форма, флаг, гимн)», — написал он в Telegram-канале.

Уточняется, что решение было принято по итогам заседания исполнительного совета, которое проходило 14-15 декабря в Швейцарии. Манханов отметил, что спортсмены из ЦСКА и «Динамо» будут допущены до чемпионатов, также это решение коснется и молодежной сборной РФ — она сможет бороться в командных соревнованиях.

Глава федерации добавил, что российские спортсмены смогут побороться за квоты на Юношеских Олимпийских играх 2026 в Дакаре. По его словам, в ходе заседания также была отменена дисквалификация за неподписанный протокол, согласно изменениям, неподписанная карточка записи результатов больше не ведет к немедленной дисквалификации спортсмена.

Европейский гимнастический союз (European Gymnastics) 28 ноября разрешил спортсменам из России участвовать в турнирах организации под нейтральным флагом. Отмечается, что решение касается всех пяти видов спорта: спортивной гимнастики, художественной гимнастики, прыжков на батуте, спортивной акробатики и спортивной аэробики.

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