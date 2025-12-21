В Курской области восстановили электроснабжение после атаки БПЛА ВСУ
Электроснабжение в Курском районе полностью восстановлено после удара беспилотного летательного аппарата (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом 21 декабря сообщил губернатор Курской области Александр Хинштейн.
«Электроснабжение в Курском районе полностью восстановлено после прилета БПЛА», — написал он в своем Telegram-канале.
Он также выразил благодарность энергетикам за оперативную работу.
Хинштейн 20 декабря сообщил, что около 5 тыс. человек в Курской области остались без электроснабжения в результате удара украинского дрона.
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