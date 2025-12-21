Армия
Силы ЧФ уничтожили безэкипажный катер и автономный подводный аппарат ВСУ
Общество
МВД России переобъявило рэпера Oxxxymiron в розыск
Спорт
«Тампа» одержала победу над «Оттавой» в матче НХЛ
Происшествия
ВСУ нанесли серию ударов по Энергодару
Мир
Жители Ливана почтили память погибших в результате удара ЦАХАЛ журналистов
Мир
Фицо пригрозил заблокировать 20-й пакет санкций ЕК против России
Мир
Глава МИД Пакистана заявил о согласии Ирана пропустить 20 пакистанских судов
Мир
Стало известно о возможном отказе Зеленскому в визите в Израиль
Мир
В Иране снизили возраст призыва в армию до 12 лет
Происшествия
Корреспондент «Известий» спас ребенка из возникшей от дождей западни в Дагестане
Общество
Умер бывший тренер сборной России по стрельбе Александр Суслов
Мир
В США сообщили о прибытии военного корабля с 3,5 тыс. военными на Ближний Восток
Армия
Силы ПВО ликвидировали 26 беспилотников ВСУ над территорией России
Мир
ВКС КСИР нанесли удар по двум убежищам США в Дубае со свыше 500 солдатами
Общество
В Дагестане ввели режим повышенной готовности
Мир
Reuters рассказало о применении дипфейков в предвыборной кампании в конгресс США
Мир
Лихачев сообщил об эвакуации 163 сотрудников с иранской АЭС «Бушер»

Российские банки начали запрашивать подтверждение родственной связи при переводе

«РИА Новости»: банки начали запрашивать наличие родственной связи при переводе
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
Российские банки на фоне роста мошеннических схем начали запрашивать у клиентов при перечислении большой суммы денежных средств подтверждение родственной связи с человеком, которому планируется совершить перевод. Об этом 21 декабря сообщило «РИА Новости».

Отмечается, что при желании клиента осуществить денежный перевод операция блокируется, а позднее с ним связывается сотрудник банка для уточнения информации, касающейся полных данных и наличия родственных связей между сторонами перевода. Помимо этого, сотрудники банка уточняют цель перевода.

Возглавить стоп: блокировки карт могут участиться на 25% из-за новых мер ЦБ
Почему переводы самому себе — тоже повод для дополнительных проверок со стороны банка

Старший преподаватель кафедры банковского дела университета «Синергия» Андрей Сироткин 6 декабря сообщил, что банки начинают ужесточать правила перевода средств, и добросовестным клиентам важно правильно оформлять транши во избежание блокировки. По его словам, под подозрение могут попасть переводы крупных сумм, начиная с 200 тыс. рублей, а также многочисленные переводы от разных лиц, которые также могут вызвать подозрения.

Читайте также
