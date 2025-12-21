Российские банки начали запрашивать подтверждение родственной связи при переводе

Российские банки на фоне роста мошеннических схем начали запрашивать у клиентов при перечислении большой суммы денежных средств подтверждение родственной связи с человеком, которому планируется совершить перевод. Об этом 21 декабря сообщило «РИА Новости».

Отмечается, что при желании клиента осуществить денежный перевод операция блокируется, а позднее с ним связывается сотрудник банка для уточнения информации, касающейся полных данных и наличия родственных связей между сторонами перевода. Помимо этого, сотрудники банка уточняют цель перевода.

Старший преподаватель кафедры банковского дела университета «Синергия» Андрей Сироткин 6 декабря сообщил, что банки начинают ужесточать правила перевода средств, и добросовестным клиентам важно правильно оформлять транши во избежание блокировки. По его словам, под подозрение могут попасть переводы крупных сумм, начиная с 200 тыс. рублей, а также многочисленные переводы от разных лиц, которые также могут вызвать подозрения.

Все важные новости — в канале «Известия» в мессенджере МАХ