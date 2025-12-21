В Кремле сообщили об отсутствии в графике Путина телефонного разговора с Трампом
Телефонного разговора президента РФ Владимира Путина с американским лидером Дональда Трампа в графике до конца года пока нет. Об этом 21 декабря сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
«Пока нет в графике, но при необходимости он может быть быстро организован», — рассказал он.
Он также отметил, что общественности сообщат, если Путин поздравит Трампа с Рождеством.
Песков 16 декабря сообщил, что телефонный разговор Путина и Трампа прошел сравнительно недавно. Тогда же американский президент сообщил, что разговаривал недавно с российским лидером. Путин в ночь со 2 на 3 декабря организовал встречу со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом и зятем американского лидера Джаредом Кушнером. Беседа длилась на протяжении пяти часов. Российский президент назвал очень полезной встречу с американцами. При этом президент США подчеркнул, что встреча Путина с Уиткоффом и Кушнером была очень хорошей.
