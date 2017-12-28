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Продажа вина через интернет начнется 1 июля

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Министр промышленности и торговли Денис Мантуров подтвердил возможность начала электронной продажи алкоголя с 1 июля 2018 года. С такой инициативой ранее выступили в Министерстве финансов.

«Думаю, что вполне можно разделить оптимизм Минфина. Это пилотный проект. Он будет развиваться успешно по более широкому сегменту алкогольной продукции. <…> Это было своевременное и правильное решение. Поэтому ждем 1 июля и сделаем первый заказ», — сообщил Мантуров.

По словам министра, продажа спиртного в сети начнется с вина, а позднее можно будет купить и крепкие алкогольные напитки. Также в ходе интервью «Известиям» Мантуров оценил рост показателей по отраслям промышленности на удовлетворительно, а также рассказал о целях создания цифровой базы потребительских товаров, изменениях в господдержке продажи автомобилей и запрете чиновникам покупать импортную мебель. 

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Продуктовая база в цифре

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