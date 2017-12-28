Алкоголь в сети будут продавать только по банковским картам

Министерство финансов намерено установить требования к способу оплаты при продаже алкоголя в интернете: покупка спиртного в сети будет доступна лишь для владельцев банковских карт. Об этом замглавы министерства Илья Трунин написал в Минздрав.

Отмечается, что подобный механизм необходим для контроля торговли: так можно будет получать дополнительное подтверждение факта покупки. При новом виде продаж алкоголя сведения о поступлении заказа, его исполнении, отмене, отказе от исполнения договора будут вноситься в Единую госсистему учета алкоголя ЕГАИС.

В письме указывается, что покупатель должен будет рассчитывать стоимость исходя из цены спиртного и затрат на его доставку — в крупных городах она обойдется как минимум в 350 рублей и займет один день с момента оформления заказа.

«Алкогольная продукция при оформлении интернет-заказа ввиду увеличения ее стоимости и времени ожидания станет менее доступной по сравнению с ее розничной продажей в магазине», — подчеркивается в письме Ильи Трунина.

В Минздраве законопроект Минфина раскритиковали, указав на слабое место системы — риск продажи спиртного несовершеннолетним.

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Алкоголь в сети не продадут за наличные