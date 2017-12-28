Алкоголь в сети не продадут за наличные

Алкоголь в интернете нельзя будет купить за наличные. Минфин намерен это запретить. Покупка спиртного в сети станет доступной лишь для тех, у кого есть банковская карточка. Об этом замглавы министерства Илья Трунин написал в Минздрав. Такой механизм нужен для контроля торговли. Однако, по мнению экспертов, оценить возраст покупателя «пластик» не поможет — почти в половине случаев онлайн-продаж подросткам удается обойти все запреты.

За покупку алкоголя в интернете можно будет расплатиться исключительно банковской картой. Об этом сказано в письме замглавы Минфина Ильи Трунина в Минздрав от 16 ноября. С помощью «пластика» можно будет получать дополнительное подтверждение о том, что продажа спиртного состоялась, отметили в Минфине. К проверке возраста покупателя это не имеет отношения. Для контроля совершеннолетия потребителя курьер будет обязан проверить у него документы — паспорт или водительские права.

Из письма Ильи Трунина следует, что при новом виде продаж спиртного в единую госсистему учета алкоголя ЕГАИС будут поступать не только общие сведения, которые передаются при розничной продаже алкоголя. В системе будет и информация о поступлении заказа, его исполнении, отмене, отказе от исполнения договора. Для получения в том числе этих данных и нужна банковская карточка.

Также в письме замминистра подчеркивает, что помимо цены спиртного покупатель должен учитывать и затраты на его доставку. Обычно в крупных городах она стоит минимум 350 рублей. А среднее время доставки покупки до потребителя — один день с момента оформления заказа, указано в письме Минфина.

«Алкогольная продукция при оформлении интернет-заказа ввиду увеличения ее стоимости и времени ожидания станет менее доступной по сравнению с ее розничной продажей в магазине», — отмечено в письме Ильи Трунина.

Минздрав ранее раскритиковал законопроект Минфина. «Слабые» места предложенной системы продаж алкоголя в онлайне создают риски покупки спиртного несовершеннолетними, уверены в ведомстве. В итоге оно не согласовало проект Минфина.

На запрос «Известий» по поводу письма Минфина в Минздраве не ответили.

Международная практика показывает, что подростки легко находят способы обойти запреты при дистанционной продаже алкогольной продукции компаниями, отметила член Экспертного совета при правительстве РФ Дарья Халтурина.

— Эксперимент в США показал, что в 46% случаев подросткам продавали алкоголь. При этом за рубежом сайты с дистанционной продажей алкоголя снижают цены и постоянно нарушают законы, — отметила она. — В отличие от магазинной торговли дистанционная продажа проходит скрыто, без свидетелей.

Президент Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) Алексей Федоров отметил, что банковские карточки сегодня именные. Это можно использовать как дополнительное подтверждение возраста.

— Это может помочь контролировать возраст потребителя на этапе заказа алкоголя в сети. Уже при доставке товара курьер проверит паспорт покупателя. Это ничем не отличается от существующей схемы в обычном магазине, когда продавец в момент передачи товара может потребовать документы, — пояснил он.

Минфин завершает согласование с министерствами проекта о поправках в закон «О госрегулировании производства и оборота этилового спирта…» (171-ФЗ), которые позволят торговлю алкоголем в интернете. Проект ведомства предполагает, что с 2018 года производители и поставщики смогут продавать в интернете слабоалкогольную продукцию. Каждая компания сможет претендовать на один адрес в интернете в зоне .еgais.ru. На первом этапе это могут быть отечественные тихие и игристые вина, пиво и его производные, сидр, медовуха и пуаре. Через год к онлайну готовы допустить и крепкий алкоголь.

Все действующие запреты на торговлю спиртными напитками 171-ФЗ будут распространены и на онлайн-реализацию. В том числе ограничения по времени, условиям, местам, а также запрет на продажу алкоголя несовершеннолетним.

По данным за III квартал 2017 года, Москва — лидер интернет-торговли по обороту в денежном выражении. Ее доля составляет более 30%. Продажу спиртного в онлайне концептуально поддерживает вице-премьер Александр Хлопонин, курирующий алкогольную отрасль, Минпромторг и Минэкономразвития.