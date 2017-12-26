Выпуск машин на сжиженном топливе просубсидируют

Производители автомобилей на сжиженном природном газе (СПГ) разделят льготу с коллегами, выпускающими более популярную технику на компримированном природном газе (КПГ). Об этом рассказал «Известиям» министр промышленности и торговли Денис Мантуров. По его словам, поправки в программу субсидирования газомоторной техники уже утверждены правительством. К 2030 году жидкий газ может занять до 33% российского авторынка.

Как рассказал «Известиям» глава Минпромторга Денис Мантуров, размер общей субсидии меняться не будет — в 2018 году он составит 2,5 млрд рублей. К концу следующего года вся программа может быть дофинансирована исходя из возможностей бюджета. За счет субсидий производители смогут давать скидку покупателям, которая затем возмещается заводам.

— Газомоторное топливо, а в особенности сжиженный газ, у нас в списке приоритетов. Субсидии на автомобили на СПГ и на КПГ будут в одной программе, у потребителя будет выбор, какой транспорт взять с субсидией, — пояснил министр.

Продажи газомоторной техники правительство поддерживает с 2014 года. Сначала субсидии предоставлялись регионам, но из-за неэффективного использования было решено с 2016 года передавать льготы производителям напрямую. Государство компенсирует до 30% от стоимости проданных авто.

Программа субсидирования заметно подстегнула продажи автомобилей на КПГ. В 2016 году с помощью субсидии было реализовано чуть более 2 тыс. единиц техники. За первую половину 2017 года — уже 2,5 тыс. машин. Производители увидели большой спрос, существенно превышающий объем программы. В итоге бюджет 2017 года в 3 млрд руб. было решено докапитализировать еще на 2 млрд, рассказывал глава Минпромторга.

Автомобили на сжиженном газе все это время субсидий не получали. Пока их продажи очень несущественны и точной статистики не ведется. Это вызвано как отсутствием большого модельного ряда, так и достаточно небольшой распространенностью заправок с СПГ, пояснил источник «Известий» на газомоторном рынке. В то время как транспорт на КПГ выпускают практически все крупные отечественные производители, модели на СПГ имеются только у некоторых из них. Большим спросом пользуются гибридные авто, использующие и СПГ, и КПГ.

К примеру, такие модели выпускает ГАЗ (Урал Next), сообщил «Известиям» представитель компании. Кроме того, подобные авто имеются и у «АвтоВАЗа» ( LADA Vesta CNG), рассказали в концерне. Интерес к этой модели проявляют не только частные, но и коммерческие потребители. В будущем завод собирается расширять модельный ряд газомоторной техники.

— Тем не менее компания видит сдерживающий фактор в виде недостаточно развитой системы АГЗС и всячески приветствует развитие сети современных газозаправочных станций в стране. Это позволит придать серьезный импульс дальнейшему развитию легкового транспорта, — считают «АвтоВАЗе».

В 2017 году бюджет программы субсидирования газовых автомобилей был выбран еще в первом квартале. Если спрос на СПГ-автомобили действительно вырастет, то программу придется дофинансировать, иначе спрос резко упадет уже во II квартале 2018 года, прогнозирует источник в одной из автокомпаний.

Обычно СПГ в качестве моторного топлива используется не легковыми, а грузовыми автомобилями и тягачами, отметил заместитель директора европейского аналитического агентства FGE Вольф Оффенберг.

— Как правило, газовое топливо гораздо дешевле бензина или дизельного топлива и в разы экологичнее, — пояснил эксперт. — По сравнению со многими странами Европы Россия обладает огромными запасами газа, и игнорирование этого ресурса было бы ошибкой.

С учетом того что большой грузопоток в Россию идет именно из Европы, было бы логично развивать производство газомоторного СПГ и в России, считает гендиректор Института национальной энергетики Сергей Правосудов.

— Наибольший потенциал у СПГ был бы именно на границах со странами Прибалтики и Финляндией, откуда идет основной поток. К тому же именно на эти рынки «Газпром» уже собирается поставлять СПГ для заправки паромов, — отметил он.

«Газпром» ведет федеральную программу по распространению сети газовых АЗС и строительству небольших СПГ-заводов. По прогнозам концерна, объем потребления СПГ на грузовом транспорте к 2030 году составит 33% от общего объема продаваемого в России топлива. В будущем СПГ может получить распространение не только в автомобильных, но и в железнодорожных и морских перевозках.