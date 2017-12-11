Минэнерго жмет на газ

Правительство намерено продлить программу субсидирования продаж газомоторных автомобилей. В 2018 году на нее направят минимум 2,5 млрд рублей из федерального бюджета. Об этом «Известиям» рассказал замминистра энергетики Кирилл Молодцов. Финансирование может быть и большим, сейчас Минэнерго обсуждает этот вопрос с Минсельхозом, Минтрансом, Минпромторгом и «Газпромом». Если правительство продолжит поддерживать рынок, то к 2030 году потребление газа в качестве топлива может вырасти в десятки раз.

В будущем году бизнес продолжит получать субсидии на продажу автомобилей на компримированном природном газе (КПГ, сжатом метане). Как рассказал «Известиям» замглавы Минэнерго Кирилл Молодцов, это решение было принято на межведомственном совещании в Минпромторге. В 2018 году на программу могут выделить порядка 2,5 млрд рублей. Но это не окончательная цифра.

— Минэнерго, Минпромторг, Минтранс, Минсельхоз и «Газпром» ищут решение по сохранению и увеличению субсидий на газомоторную технику в 2018 году, — добавил он.

Продажи газомоторной техники правительство поддерживает с 2014 года. В рамках субсидирования производителям компенсировалось до 30% от стоимости проданных авто. Для этого компании должны выполнять планы реализации, иначе им приходится возвращать субсидии. По данным Минпромторга, продажи постепенно растут. Если в 2016 году с помощью субсидии было реализовано чуть более 2 тыс. единиц техники, то за первую половину 2017 года — уже 2,5 тыс. машин. В этом году на поддержку продаж газомоторных автомобилей выделили 3 млрд рублей.

Тем не менее официального решения правительства о продлении программы пока не принято. По данным двух близких к Минпромторгу источников «Известий», это связано со сменой куратора программы. Если ранее за нее отвечал Минпромторг, то в 2018 году она перейдет в компетенцию Минтранса. Продление программы неофициально поддержано правительством, и ведомствам осталось обсудить саму сумму субсидий, добавил один из источников.

В пресс-службах Минпромторга, Минсельхоза и Минтранса не ответили на запрос «Известий».

Газомоторный транспорт выпускают практически все крупные отечественные производители — «ГАЗ», «АвтоВАЗ», «КамАЗ», «ЛиАЗ», «УАЗ» и Volgabus. Производители техники, в частности, «АвтоВАЗ», надеются, что программа будет продлена. В июле компания с помощью субсидии запустила продажи двухтопливных легковушек Lada Vesta CNG, рассказали «Известиям» в пресс-службе компании. Уже продано более 300 автомобилей.

Спрос на субсидируемые газовые авто существенно превышает предложение, рассказал «Известиям» представитель группы «ГАЗ».

— Например, по автобусам «Группы ГАЗ» количество заявок в три раза превышало возможности программы. Она позволяет увеличить продажи коммерческих автомобилей c газовыми двигателями в два раза, автобусов — в три раза, — отметили в компании.

Продажи газомоторной техники постепенно растут, ранее говорил Кирилл Молодцов. По данным Минэнерго, на начало года в России было продано около 150 тыс. метановых автомобилей, а к 2020 году их количество вырастет более чем в два раза, до 370 тыс. штук. По оценкам замминистра, компании могут выпускать до 20 тыс. машин ежегодно.

Вместе с продажами техники увеличивается и потребление газа. В 2016 году было продано около 535 млн куб. метана. По расчетам Минэнерго, в 2020 году объем потребления газа в качестве топлива вырастет до 1,26 млрд куб. м. К этому моменту количество газовых заправок должно увеличиться более чем вдвое — до 740, рассказал «Известиям» Кирилл Молодцов.

По словам представителя «дочки» «Газпрома» компании «Газпром газомоторное топливо», продажи метана растут на 8–11% ежегодно. В прошлом году компания реализовала 481 млн куб. м газа.

Распространение метана в качестве топлива несет много плюсов. Помимо снижения выбросов это еще и повышение спроса на газ, а также снижение нагрузки на НПЗ. Тем не менее его распространение пока сдерживает ряд факторов, отметила эксперт энергетического центра бизнес-школы «Сколково» Екатерина Грушевенко.

— В первую очередь это недостаток инфраструктуры, а также непрозрачность механизмов ценообразования на реализуемый в розницу КПГ. Именно преодоление проблем в части ценообразования на природный газ окажет наибольший стимулирующий эффект для развития внутреннего рынка, — считает она.

По прогнозу энергоцентра, потребление метана в качестве топлива в период до 2030 года имеет все шансы вырасти до 14 млрд. куб. м.

Повысить потребление метана можно только за счет увеличения числа заправок. Это приведет к росту количества переведенных на газ авто, считает ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

По словам экспертов, пока программа субсидирования работает на перспективу. Если ее удастся продлить, то реального эффекта для потребителя удастся достичь через 5–10 лет. К примеру, водитель или компания сможет существенно сэкономить на топливе — сейчас стоимость газа на заправках не превышает 15 рублей, это втрое дешевле бензина и дизеля.